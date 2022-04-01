Лавров: Россия предложила Западу честную схему оплаты в рублях за газ

Россия предложила западным странам честную схему оплаты в рублях за газ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

Ранее в пятницу эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн заявил, что отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ может привести к тому, что в Европе начнутся внутренние проблемы. Эксперт подчеркнул, что такой сценарий может развиться в Евросоюзе в случае, если новые правила Москвы не будут соблюдаться и Россия полностью перекроет газопровод.