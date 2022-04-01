Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

Лавров: Россия предложила Западу честную схему оплаты в рублях за газ

Газета.Ruиещё 6

Россия предложила западным странам честную схему оплаты в рублях за газ. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает ТАСС.

Лавров: Россия предложила Западу честную схему оплаты в рублях за газ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Схема, которая была предложена, является справедливой, она позволит нам получить выплаты в рублях», — отметил Лавров.

По его словам, президент России Владимир Путин объявил вполне приемлемые для западных стран условия.

Он добавил, что страны Запада расплачиваются с Россией валютой, после чего арестовывают счета.

Ранее в пятницу эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн заявил, что отказ от соблюдения нового порядка расчетов за российский газ может привести к тому, что в Европе начнутся внутренние проблемы. Эксперт подчеркнул, что такой сценарий может развиться в Евросоюзе в случае, если новые правила Москвы не будут соблюдаться и Россия полностью перекроет газопровод.

Последние новости
Экономика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители