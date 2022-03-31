ЦБ: резервы РФ потеряли десятки миллиардов долларов

В ЦБ сообщили, что международные резервы Росси сократились почти на 40 миллиардов долларов. Такая цифра приведена по состоянию на 25 марта.

Ранее США и страны ЕС сообщили о заморозке более 700 млрд долларов активов Банка России из-за начала вынужденной спецоперации на Украине. Франция также объявила о заморозке 22 миллиардов евро Банка России. Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что половина активов ЦБ сейчас заморожена. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Запад ввел бы санкции в любом случае. Он обещал гражданам РФ, что они не останутся без поддержки государства. Позже глава государства Владимир Путин объявил, что в качестве ответной меры Россия начнет продавать нефть и газ в недружественные страны за рубли.