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40 минут назад

Центробанк: резервы России потеряли десятки миллиардов долларов

Ura.RuUra.Ru

В ЦБ сообщили, что международные резервы Росси сократились почти на 40 миллиардов долларов. Такая цифра приведена по состоянию на 25 марта.

ЦБ: резервы РФ потеряли десятки миллиардов долларов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По состоянию на 25 марта международные резервы Российской Федерации составили 604,4 $ млрд, сократившись по сравнению с 18 февраля на 38,8 $ млрд», — передает данные РИА «Новости».

ЦБ раскрыл местонахождение российских золотовалютных резервов

Ранее США и страны ЕС сообщили о заморозке более 700 млрд долларов активов Банка России из-за начала вынужденной спецоперации на Украине. Франция также объявила о заморозке 22 миллиардов евро Банка России. Министр финансов России Антон Силуанов подтвердил, что половина активов ЦБ сейчас заморожена. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что Запад ввел бы санкции в любом случае. Он обещал гражданам РФ, что они не останутся без поддержки государства. Позже глава государства Владимир Путин объявил, что в качестве ответной меры Россия начнет продавать нефть и газ в недружественные страны за рубли.

Экономика,Антон Силуанов,Владимир Путин,Банк России,ЕС,
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