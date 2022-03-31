Шольц: Германия «хочет, может и будет» платить за российский газ в евро

«Мы посмотрели контракты на поставки газа, там написано, что платежи осуществляются по большей части в евро, иногда в долларах. В ходе разговора с российским президентом я дал понять, что так и останется», — сказал Шольц.

Он отметил, что германские предприятия «хотят, могут и будут платить в евро». Также, по словам Шольца, ФРГ активно работает над независимостью от импорта энергоресурсов из РФ, чему текущая ситуация в Европе никак «не мешает, однако данный шаг делается не за два дня». При этом он подчеркнул, что Германия сможет «устранить зависимость от нефти и угля в течение года, но для газа потребуется больше времени».