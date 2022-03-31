США объявили о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти

«Масштабы этого высвобождения беспрецедентны: в мире никогда не было высвобождения запасов нефти со скоростью в один миллион в день за такой период времени. Этот рекордный релиз обеспечит исторический объем поставок, который будет служить промежуточным звеном до конца года, когда внутреннее производство нефти увеличится», — говорится в сообщении.