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2 часа назад

США объявили о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти

Елена Прошина

Президент США Джо Байден после консультаций с союзниками и партнерами принял решение о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти их стратегических запасов страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

США объявили о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти
Фото: ТАССТАСС

Вашингтон планирует выводить на рынок в «среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев».

«Масштабы этого высвобождения беспрецедентны: в мире никогда не было высвобождения запасов нефти со скоростью в один миллион в день за такой период времени. Этот рекордный релиз обеспечит исторический объем поставок, который будет служить промежуточным звеном до конца года, когда внутреннее производство нефти увеличится», — говорится в сообщении.

Средства, полученные от продажи нефти, министерство энергетики США намерено использовать для восполнения стратегических резервов в «будущие годы». Кроме того, Соединенные Штаты планируют вскоре высвободить нефть из стратегических запасов в координации с союзниками «по всему миру», в результате чего ее общий объем превысит один миллион баррелей в день.

Экономика,Джозеф Байден,Администрация США,
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