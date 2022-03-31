США объявили о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти

Президент США Джо Байден после консультаций с союзниками и партнерами принял решение о «самом крупном в истории» высвобождении запасов нефти их стратегических запасов страны. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Вашингтон планирует выводить на рынок в «среднем по миллиону дополнительных баррелей в день ежедневно в течение следующих шести месяцев».
«Масштабы этого высвобождения беспрецедентны: в мире никогда не было высвобождения запасов нефти со скоростью в один миллион в день за такой период времени. Этот рекордный релиз обеспечит исторический объем поставок, который будет служить промежуточным звеном до конца года, когда внутреннее производство нефти увеличится», — говорится в сообщении.
Средства, полученные от продажи нефти, министерство энергетики США намерено использовать для восполнения стратегических резервов в «будущие годы». Кроме того, Соединенные Штаты планируют вскоре высвободить нефть из стратегических запасов в координации с союзниками «по всему миру», в результате чего ее общий объем превысит один миллион баррелей в день.