США попросили КНР и Индию высвободить нефть из резервов

Вашингтон ведет переговоры с Китаем и Индией относительно вопроса использования нефтяных резервов для увеличения предложения на рынке. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайн Диз.

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«Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства (МЭА), Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать», - цитирует слова Диза ТАСС.

Он отметил, что наблюдается необычайная готовность участвовать в скоординированном высвобождени как со стороны членов МЭА, так и государств не членствующих в структуре.