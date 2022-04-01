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2 часа назад

США просят КНР и Индию высвободить нефть из резервов

ТК «Звезда»иещё 8

Вашингтон ведет переговоры с Китаем и Индией относительно вопроса использования нефтяных резервов для увеличения предложения на рынке. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Брайн Диз.

США попросили КНР и Индию высвободить нефть из резервов
Фото: ТАССТАСС

«Мы продолжаем взаимодействовать со странами, не являющимися членами Международного энергетического агентства (МЭА), Китаем и другими странами относительно их резервов, и мы будем и дальше это делать», - цитирует слова Диза ТАСС.

Он отметил, что наблюдается необычайная готовность участвовать в скоординированном высвобождени как со стороны членов МЭА, так и государств не членствующих в структуре.

Ранее сообщалось, что Вашингтон намерен выделять по 1 млн. баррелей нефти ежедневно из стратегических запасов для борьбы с повышением цен.

Экономика,Международное энергетическое агентство,
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