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2 часа назад

Байден обвинил Россию в рекордном подорожании бензина в США

Lenta.ru

Президент США Джо Байден обвинил российские власти в рекордном росте цены галлона бензина в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден обвинил Россию в рекордном подорожании бензина в США
Фото: ReutersReuters

Байден назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках. При этом он признал, что рост цен на бензин начался еще до событий на Украине из-за восстановления спроса после пандемии и не поспевающего за ним предложения.

Ранее сообщалось, что Байден намерен объявить о рекордной для страны распечатке нефтяных запасов. Согласно заявлению Белого дома, расходование топлива из стратегического резерва может составить до миллиона баррелей в сутки. Такая мера предпринимается для повышения предложения на внутреннем рынке и снижения цен.

Экономика,Джозеф Байден,Владимир Путин,
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