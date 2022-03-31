Байден обвинил Россию в рекордном подорожании бензина в США

Байден назвал ситуацию с ценами на топливо кризисом и отметил, что «подорожание Путина» бьет по рядовым американцам на автозаправках. При этом он признал, что рост цен на бензин начался еще до событий на Украине из-за восстановления спроса после пандемии и не поспевающего за ним предложения.