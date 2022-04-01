Европе предрекли проблемы из-за отказа платить за газ РФ рублями

Европа навлекла на себя большие внутренние проблемы, отказавшись соблюдать новый порядок расчета за российский газ. Об этом заявил эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн, сообщает RT.

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Он указал, что если страны Европейского союза откажутся платить за газ в рублях, то Россия полностью перекроет газопровод. В таком случае им останется только использовать собственные резервы топлива, а потом прибегнуть к диверсификации, задействовав более дорогие источники газа, пояснил Томанн.

По его словам, Европа будет вынуждена сократить подачу газа для населения и промышленности. Это закончится ростом цен и новыми проблемами для бизнеса и отдельных граждан, считает эксперт.

Ранее сообщалось, что правительство США поддержало отказ других западных стран платить за поставки российского природного газа в рублях. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Она добавила, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревается оставить действующие контракты без изменений.