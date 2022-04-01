Европе предрекли проблемы из-за отказа платить за газ РФ рублями

Европа навлекла на себя большие внутренние проблемы, отказавшись соблюдать новый порядок расчета за российский газ. Об этом заявил эксперт по геополитическим вопросам Пьер-Эммануэль Томанн, сообщает RT.
Он указал, что если страны Европейского союза откажутся платить за газ в рублях, то Россия полностью перекроет газопровод. В таком случае им останется только использовать собственные резервы топлива, а потом прибегнуть к диверсификации, задействовав более дорогие источники газа, пояснил Томанн.
По его словам, Европа будет вынуждена сократить подачу газа для населения и промышленности. Это закончится ростом цен и новыми проблемами для бизнеса и отдельных граждан, считает эксперт.
Ранее сообщалось, что правительство США поддержало отказ других западных стран платить за поставки российского природного газа в рублях. Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.
Она добавила, что канцлер Германии Олаф Шольц намеревается оставить действующие контракты без изменений.
Президент России Владимир Путин подписал указ, что «недружественные страны» должны платить за поставки российского газа рублем. Отмечается, что эта мера коснется стран Евросоюза, США и других государств из списка.