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1 час назад

Аналитик назвал основной козырь США в битве за передел мира

Елена Прошина

Доллар — главное оружие США в борьбе за «передел мира». Такое мнение выразил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков, сообщает агентство «Прайм».

Аналитик назвал основной козырь США в битве за передел мира
Фото: ТАССТАСС

Он добавил, что именно американская валюта — мерило богатства и главное средство международной торговли. Эксперт подчеркнул, что при обмене другой валюты на доллар покупатели вынуждены платить больше, а продавцы получают меньше прибыли. Доминирование доллара проявляется даже в этом, считает Кочетков.

«То есть даже на частном уровне финансовая система США состригает свой процент», — указал он и добавил, что в международной торговле доллар покрывает до 75-80% всех сделок.

Кочетков считает, что использование централизованной системы учета долларовых операций много раз использовалось как инструмент для политических манипуляций. Однако он считает, что последние события продемонстрировали возможность отказаться от доллара в качестве резервной валюты.

Эксперт рассказал, когда закончится «золотой век» доллара

По его словам, американская валюта показала себя как инструмент со слишком высокими рисками после заморозки средств Ливии в 2011 году и резервов Центробанка в 2022 году.

Ранее в Кремле заявили, что региональные валюты должны выступить альтернативой доллару, так как валюта США потеряла значительную часть своего престижа.

Экономика,Андрей Кочетков,
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