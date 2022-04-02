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53 минуты назад

Названы влияющие на курс рубля в апреле факторы

Lenta.ruиещё 19

Начальник Управления аналитических исследований ИК «УНИВЕР Капитал» Дмитрий Александров в беседе с агентством «Прайм» назвал факторы, которые будут влиять на динамику курса рубля в апреле.

Что будет с курсом рубля в апреле
Фото: ТАССТАСС

По мнению эксперта, продолжению укрепления российской валюты могут поспособствовать благоприятные новости о ходе спецоперации на Украине или об успешности перехода на расчеты в рублях за газ. Однако, считает Александров, неопределенность настолько высока, что «делать какие-то ставки было бы очень рискованно».

Кроме того, рубль может укрепиться за счет запрета на короткие продажи на Мосбирже, требования продажи 80 процентов выручки экспортерами, заморозки покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, сокращения импорта, высоких комиссий за покупку валюты на бирже и запрета на продажи активов нерезидентами. В целом, ситуация сейчас благоприятствует тому, чтобы рубль постепенно снижал свою недооцененность, заключил Александров.

Ранее аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский в беседе с «Лентой.ру» спрогнозировал, что курс доллара до конца июня будет колебаться в текущих значениях. Это связано с введением Центробанком (ЦБ) цены на золото в рублях. В то же время стоимость евро будет снижаться, считает он.

ЦБ может вернуть рубль к уровню ₽70 за доллар

Экономика,Дмитрий Голубовский,Дмитрий Александров,Универ Капитал,Московская биржа,
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