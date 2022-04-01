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2 часа назад

Британские банки забеспокоились дискриминацией россиян

Lenta.ruиещё 1

Намерение британского правительства ввести лимит в размере 50 тысяч фунтов на вклады россиян в банках страны является незаконным. Об этом пишет Reuters.

Британские банки забеспокоились дискриминацией россиян
Фото: REUTERSREUTERS

Несколько собеседников агентства в отрасли сочли, что предложенные властями меры нарушают закон о равенстве, запрещающий дискриминацию на почве национальной принадлежности.

«Это больше похоже на поспешное решение, последствия которого не продуманы», — сказал один из руководителей банков.

Кроме того, кредитные организации отметили, что запрет будет трудно воплотить в жизнь, поскольку клиенты раскрывают информацию о месте своего проживания, но не о происхождении.

15 марта правительство Великобритании ввело запрет на экспорт различных предметов роскоши в Россию на фоне ситуации с Украиной. Кроме того, Лондон также установило дополнительный 35-процентный тариф на импорт ряда российской продукции в страну, в том числе водки.

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