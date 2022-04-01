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1 час назад

Япония прокомментировала новый порядок оплаты за газ из России

Lenta.ruиещё 1

Япония прокомментировала новый порядок оплаты за газ из России, пишет ТАСС со ссылкой на Министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Япония прокомментировала новый порядок оплаты за газ из России
Фото: EPAEPA

По информации агентства, Минэкономики заявило, что новые правила не затронут Японию, поскольку они не касаются поставок сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в страну. В ведомстве считают, что изменения не должны оказать никакого влияния на поставки сырья в страну и на оплату за него.

«Природный газ, обозначенный в порядке оплаты, поставляемый в рамках действующих контрактов по газопроводам в Европу. Это не затрагивает импортируемый Японией СПГ, поэтому мы считаем, что влияния на поставки и способы оплаты не будет», — пояснил представитель ведомства ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о правилах торговли газом с «недружественными странами». Согласно указу, чтобы приобрести российский природный газ такие государства должны будут открыть в банках России рублевые счета, с них будет вестись оплата за голубое топливо. Новый порядок расчета вступит в силу с 1 апреля.

О прекращении продажи газа за доллары и евро Путин объявил 23 марта. Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер заявил, что Евросоюз отказывается от выполнения требований России.

Экономика,Владимир Путин,Еврокомиссия,ЕС,
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