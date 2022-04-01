Доллар по 30 рублей: Финансист озвучил позитивный сценарий для РФ

Рубль продолжит укрепляться, его нынешний курс на рынке — не предел. Стоимость доллара может упасть до 50 и даже до 30 рублей. Об этом заявил аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, сообщает агентство «Прайм».

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По его словам, укрепление рубля, которое происходило в последние несколько дней, далеко не предел. Он подчеркнул, что на фоне жестких ограничений на использование, покупку и вывоз валюты с одной стороны, а также резким падением российского импорта — с другой, стоимость доллара может достигнуть отметки в 50 и даже 30 рублей.

Однако Антонов отметил, что слишком дешевый рубль не будет выгоден для бюджета. Он пояснил, что в связи с этим курс рубля будут определять монетарные власти, оглядываясь на баланс спроса-предложения валюты, желаемую инфляцию и потребности российской экономики.

Эксперт полагает, что в ближайшее время Центробанк перейдет к политике снижения ключевой ставки до 13-15% годовых, а также ослаблению других жестких мер. Он также предположил, что введенная 12% комиссия на покупку валюты на бирже снизится.