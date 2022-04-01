Россияне вспомнили курс доллара в начале 2000-х

На табличке с указанием обменного курса написано, что доллар продается и покупается за 28,4 рубля. Некоторых комментаторов заинтересовала вторая валюта на стенде, обозначенная как DM. Заставшие ту эпоху юзеры вспомнили, что речь идет о немецких марках, бывших в ходу до введения евро в 2002 году. Судя по курсу на фото, в 2000-м они продавались за 13,5 и покупались за 14,1 рубля.