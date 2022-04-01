Россияне вспомнили курс доллара в начале 2000-х

Старое фото банковского информационного стенда с указанием курса валют заинтересовало россиян. Снимок, датированный 2000-м годом, выложили в Telegram-канале «Старая Москва».
На табличке с указанием обменного курса написано, что доллар продается и покупается за 28,4 рубля. Некоторых комментаторов заинтересовала вторая валюта на стенде, обозначенная как DM. Заставшие ту эпоху юзеры вспомнили, что речь идет о немецких марках, бывших в ходу до введения евро в 2002 году. Судя по курсу на фото, в 2000-м они продавались за 13,5 и покупались за 14,1 рубля.
Многие попытались угадать более точную дату, когда иностранная валюта обменивалась по указанному курсу.
«На 90 процентов это апрель 2000-го», — заявил один из комментаторов.
Однако некоторые предположили, что снимок был сделан еще раньше.
«92-й или 93-й год. По курсу можно пробить», — написал другой пользователь.
Ему возразили, что в начале 1990-х стоимость доллара исчислялась тысячами рублей.
Ранее россияне вспомнили обвал валюты в «черный вторник» 1992 года.