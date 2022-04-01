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1 час назад

В Германии предрекли России рекордные доходы от экспорта газа

Lenta.ruиещё 1

Несмотря на введенные Западом санкции, Россия может получить рекордные доходы от продажи газа. Такой прогноз дал немецкий эксперт из Фонда науки и политики, политолог Янис Клюге в разговоре с телеканалом N-TV.DE.

По его мнению, Москве удастся компенсировать рост инфляции и снижение сборов по налогу благодаря заработкам с продажи энергоресурсов. Только энергетическое эмбарго могло бы предотвратить подобный сценарий, подчеркнул он.

Путин поручил продавать газ на Запад за рубли

Политолог пояснил, что за последний год цена на газ на спотовых рынках выросла в пять раз. Ключе также отметил, что Россия планировала государственный бюджет с курсом доллара в 72 рубля, однако сейчас он составляет 85 рублей, что является преимуществом с точки зрения экспорта энергоносителей.

Ранее в марте президент России Владимир Путин объявил о решении перевести в рубли оплату за газ, поставляемый Россией «недружественным странам». В свою очередь, представители европейских стран, указывали, что в контрактах указана другая валюта.

Экономика,Видео,Владимир Путин,
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