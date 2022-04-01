Несмотря на введенные Западом санкции, Россия может получить рекордные доходы от продажи газа. Такой прогноз дал немецкий эксперт из Фонда науки и политики, политолог Янис Клюге в разговоре с телеканалом N-TV.DE.

По его мнению, Москве удастся компенсировать рост инфляции и снижение сборов по налогу благодаря заработкам с продажи энергоресурсов. Только энергетическое эмбарго могло бы предотвратить подобный сценарий, подчеркнул он.

Политолог пояснил, что за последний год цена на газ на спотовых рынках выросла в пять раз. Ключе также отметил, что Россия планировала государственный бюджет с курсом доллара в 72 рубля, однако сейчас он составляет 85 рублей, что является преимуществом с точки зрения экспорта энергоносителей.