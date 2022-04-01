Аналитик: Стоимость доллара может опуститься до 30 рублей

В условиях продолжающегося укрепления российского рубля, стоимость американской валюты может опуститься до 50 или даже до 30 рублей. Об этом заявил главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.
По его словам, процесс укрепления рубля может продолжиться в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней.
«Курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», - цитирует Антонова агентство «Прайм».
Напомним, 31 марта в начале валютных торгов на Московской бирже рубль укрепился к доллару и евро более чем на 1%. Курс доллара снижался до 83 руб. (-1,83%), а евро падал до 87,68 руб. (-6,87%), опустившись ниже 88 руб. впервые с 21 февраля.
Официальный курс доллара на 1 апреля Банк России установил на уровне 83,4097 рубля, что на 67,54 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро регулятор понизил на 1 рубль 20,3 копейки, до 92,493 рубля.