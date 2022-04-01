Аналитик: Стоимость доллара может опуститься до 30 рублей

В условиях продолжающегося укрепления российского рубля, стоимость американской валюты может опуститься до 50 или даже до 30 рублей. Об этом заявил главный аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

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По его словам, процесс укрепления рубля может продолжиться в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты, а также операции с ней.

«Курс рубля будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции», - цитирует Антонова агентство «Прайм».

Напомним, 31 марта в начале валютных торгов на Московской бирже рубль укрепился к доллару и евро более чем на 1%. Курс доллара снижался до 83 руб. (-1,83%), а евро падал до 87,68 руб. (-6,87%), опустившись ниже 88 руб. впервые с 21 февраля.