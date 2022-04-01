Российские банки отметили рост спроса на вклады в рублях у иностранцев

Два банка из топ-10 по активам – Совкомбанк и Промсвязьбанк – в марте увидели рост спроса на открытие вкладов со стороны иностранных граждан, сообщили в кредитных организациях.

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В Совкомбанке, который с января 2022 года начал обслуживание иностранных граждан по всей сети розничных отделений, отметили заметный рост спроса на открытие вкладов среди нерезидентов, передает РИА «Новости».

В ПСБ также увидели активность иностранных вкладчиков, но доля вкладов, оформляемых клиентами-нерезидентами, в банке незначительна и в общем привлеченных средств физлиц составляет не более одного процента.

«При этом в марте объем привлеченных средств иностранных граждан увеличился почти в пять раз. Этому способствует динамика ключевой ставки ЦБ и, как следствие, рост доходности сберегательных продуктов», – сообщила руководитель по развитию накопительных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

В Совкомбанке пояснили, что для открытия вклада нерезидентам дополнительно к основному документу необходимо предоставить подтверждение права нахождения на территории России.

Вместе с тем в Росбанке заявили, что «не увидели различия в поведении иностранных граждан», но «с учетом роста ставок спрос со стороны всех клиентов, конечно, повысился».

Кроме того, роста спроса на открытие вкладов со стороны иностранных граждан не зафиксировали также в банке «Зенит», Экспобанке и «Почта банке», который отметил, что доля вкладов от иностранных граждан в нем не превышает одного процента.