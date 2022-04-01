Эмбарго на российские энергоресурсы может нанести непоправимый ущерб экономике ФРГ. Об этом заявил бургомистр Гамбурга Петер Ченчер в беседе с ZDF.

«Нам не следует никому помогать, тем самым вызывая нужду и нищету в Германии, если мы не уверены, что это действительно повлияет на Россию», — подчеркнул он.

По его словам, власти ФРГ должны работать над снижением энергетической зависимости от Москвы, не допустив при этом экономической катастрофы.

Ранее 31 марта в Восточном комитете немецкой экономики заявили, что прекращение поставок газа из РФ может повлечь за собой производственный коллапс в ряде отраслей немецкой экономики.

В этот же день в России был подписан указ о торговле газом с государствами, признанными в РФ недружественными. Теперь для покупки российского газа западным странам необходимо открыть рублевые счета в банках РФ.