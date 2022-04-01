Медведев пообещал контроль за ценами на продукты

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Медведев подчеркнул, что «разнообразных и вкусных» российских продуктов хватает для полного обеспечения внутренних потребностей страны.

«Приоритет в поставках продовольствия – наш внутренний рынок. И контроль за ценами. При этом государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям», - написал он.

Медведев отметил, что экспорт российской сельхозпродукции превышает экспорт вооружений, он составил более 37 миллиардов долларов в прошлом году.

Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен.