Медведев пообещал контроль за ценами на продукты

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти будут контролировать цены на продовольствие. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Медведев подчеркнул, что «разнообразных и вкусных» российских продуктов хватает для полного обеспечения внутренних потребностей страны.
«Приоритет в поставках продовольствия – наш внутренний рынок. И контроль за ценами. При этом государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям», - написал он.
Медведев отметил, что экспорт российской сельхозпродукции превышает экспорт вооружений, он составил более 37 миллиардов долларов в прошлом году.
Ранее российское правительство ввело временный запрет на экспорт пшеницы, ячменя и ржи, который должен продлиться до 30 июня. Москва хочет использовать эту меру для обеспечения внутреннего спроса и предотвращения скачка цен.
Позже Медведев рассказал, что Россия будет поставлять сельскохозяйственную продукцию только дружественным странам и только за рубли или национальные валюты этих стран.