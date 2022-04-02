Параллельный импорт автодеталей снизит стоимость ремонта автомобилей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, разрешающее поставлять в Россию иностранные оригинальные товары без согласия правообладателей. Перечень таких товаров сформирует Минпромторг, следует из опубликованного постановления правительства РФ. В этот список планируется включить в том числе запасные части для автомобилей и спецтехники, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на свои источники в отраслевых организациях. В Минпромторге "Газете.Ru" сообщили, что перечень товаров, подпадающих под действие постановления правительства РФ N506 от 29.03.2022, в настоящее время лишь формируется на основе предложений заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. "Важно понимать, что параллельный импорт не означает легализацию контрафакта, – это ввоз оригинальной продукции через альтернативные каналы", - подчеркнули в министерстве. Разрешение параллельного импорта запасных частей для автомобилей и спецтехники – логичная мера в нынешних условиях, однако с точки зрения сохранения гарантии при ремонте такими запчастями вопрос остается неурегулированным: он лежит в плоскости договорных отношений между автопроизводителями и дилерами, отмечают эксперты. "Автозапчасти, конечно, включат в перечень товаров для параллельного импорта, - выражает уверенность в беседе с "Газетой.Ru" независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. – С точки зрения отрасли в целом, для поддержания ее функционирования, это верный шаг, по крайней мере в краткосрочной перспективе". При этом вопросы установки дилерами ввезенных таким путем деталей на автомобили и сохранения гарантийных обязательств будут зависеть от тех соглашений, которые действуют между дилерами и представительствами автокомпаний. Представительства компаний вынуждены будут пойти на компромисс с дилерами относительно использования несложных запчастей и расходных материалов, не брендированных автопроизводителем, ожидает эксперт. Наличие "серых" запчастей поможет снизить стоимость ремонта как у официальных дилеров, так и в неавторизованных станциях техобслуживания. Вопрос со сложными узлами можно решить двумя путями – разрешить установку аналогов, если представительство заинтересовано в соблюдении условий гарантии, либо дилер может купить такие детали сам – и тогда за соблюдение гарантии будет отвечать уже он. "В принципе, дилеры могут пойти и на такой шаг, потому что в нынешних условиях они заинтересованы в сохранении клиентской базы любыми путями", - надеется Бургазлиев. В то же время разрешение параллельного импорта деталей ослабляет систему контроля качества, которая была выстроена в течение последнего десятилетия, отмечает маркетолог компании Auto3N (занимается продажей автозапчастей) Марина Белоглядова. "Плюс этой меры в том, что она позволит не оставить наш рынок без автозапчастей – у потребителя будет выбор брендов, цены тоже должны снизиться, - говорит Белоглядова "Газете.Ru". – Но при этом по альтернативным каналам на рынок может хлынуть контрафакт. Ведущие бренды автозапчастей не зря в течение 10 лет боролись с "серым" импортом через ОАЭ, Казахстан и Китай". Если в автосервис или к автомобилисту попадала бракованная деталь, то эти случаи расследовались техническими комиссиями производителя при оформлении возврата, объясняет она. В случае отсутствия такого механизма ответственность за некачественные запчасти ляжет на сервисы, которые их установили. Потребителю, в свою очередь, придется более внимательно следить за тем, какие детали он приобретает и обращать внимание на их маркировку и качество изготовления. Сервисы проверки подлинности автокомпонентов и особая маркировка введены большинством крупных производителей. Помимо несоответствия упаковки, о том, что деталь поддельная, может свидетельствовать неровная, грубо обработанная поверхность, увеличенные зазоры в сопряжениях, говорят эксперты. "Чтобы не нарваться на подделку, потребителям придется более тщательно выбирать детали, советоваться с проверенными механиками, а также в целом быть более внимательными. На налаживание поставок запасных частей по новым каналам уйдет примерно три месяца, проблем с расходниками за это время точно не будет. В случае сложных агрегатов, такой гарантии нет", - заключает Белоглядова.