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2 часа назад

В Белом доме обвинили Россию в «искусственном» укреплении рубля

Лера Букина

Власти России ведут «искусственное накачивание рубля». Об этом заявила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на брифинге, передает РИА Новости.

США обвинили Россию в искусственном укреплении рубля
Фото: ReutersReuters

«Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством РФ», - подчеркнула она.

Бедингфилд также отметила, что администрация США видит эффект санкций. Она указала на «драматическую инфляцию» в России и отказ инвесторов от вложений в экономику. Также Бедингфилд заявила, что курс российской валюты перестал быть адекватным индикатором положения дел в экономике РФ.

Накануне, 31 марта, рубль демонстрировал укрепление к доллару и евро девятый день подряд. В результате за март, по данным Московской биржи, они упали более чем на 12% - до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно. Еще 10 марта доллар и евро были на рекордных отметках – они поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно. Сегодня, 1 апреля, курс американской валюты в начале торгов на Московской бирже упал ниже 81 рубля. Доллар достиг отметки в 80,33 рубля. Евро при этом достиг 92,03 рубля.

Экономика,Банк России,Администрация США,Московская биржа,Правительство РФ,
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