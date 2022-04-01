США обвинили Россию в искусственном укреплении рубля

Бедингфилд также отметила, что администрация США видит эффект санкций. Она указала на «драматическую инфляцию» в России и отказ инвесторов от вложений в экономику. Также Бедингфилд заявила, что курс российской валюты перестал быть адекватным индикатором положения дел в экономике РФ.

Накануне, 31 марта, рубль демонстрировал укрепление к доллару и евро девятый день подряд. В результате за март, по данным Московской биржи, они упали более чем на 12% - до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно. Еще 10 марта доллар и евро были на рекордных отметках – они поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно. Сегодня, 1 апреля, курс американской валюты в начале торгов на Московской бирже упал ниже 81 рубля. Доллар достиг отметки в 80,33 рубля. Евро при этом достиг 92,03 рубля.