Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+9° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

Россия сэкономит 34 млн евро после выхода из Совета Европы

Алиса Селезнёва

После выхода из Совета Европы Россия сэкономит порядка 34 млн евро, рассказал РИА Новости директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.

Россия сэкономит 34 млн евро после выхода из Совета Европы
Фото: UnsplashUnsplash

«Наверное, как-то залатают образовавшиеся бюджетные дыры, кого-то сократят. Мы же сэкономим ежегодно порядка 34 миллионов евро», - сказал Кобринец, отвечая на вопрос насколько критичным будет для организации тот факт, что Россия перестанет платить взносы.

Он отметил, что для того, чтобы Россия вернулась в Совет Европы, организация должна вернуться к своим истокам – стать площадкой для укрепления единства европейских народов. Однако такой возможности Кобринец пока не видит.

«В нынешнем состоянии Совет Европы свой потенциал для нас исчерпал. Все, что там было действительно полезного, уже интегрировано в российское законодательство. В целом эту организацию лишили субъектности, самостоятельности. Евросоюз превратил ее в свой послушный инструмент. Возвращаться туда нет никакого смысла», - отметил он.

Напомним, Россия официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека15 марта. В тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. РФ перестала быть членом организации с 16 марта. Россия была одним из основных плательщиков в бюджет СЕ.

Экономика,МИД России,Совет Европы,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители