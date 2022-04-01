Россия сэкономит 34 млн евро после выхода из Совета Европы

«Наверное, как-то залатают образовавшиеся бюджетные дыры, кого-то сократят. Мы же сэкономим ежегодно порядка 34 миллионов евро», - сказал Кобринец, отвечая на вопрос насколько критичным будет для организации тот факт, что Россия перестанет платить взносы.

Он отметил, что для того, чтобы Россия вернулась в Совет Европы, организация должна вернуться к своим истокам – стать площадкой для укрепления единства европейских народов. Однако такой возможности Кобринец пока не видит.

«В нынешнем состоянии Совет Европы свой потенциал для нас исчерпал. Все, что там было действительно полезного, уже интегрировано в российское законодательство. В целом эту организацию лишили субъектности, самостоятельности. Евросоюз превратил ее в свой послушный инструмент. Возвращаться туда нет никакого смысла», - отметил он.

Напомним, Россия официально уведомила о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека15 марта. В тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. РФ перестала быть членом организации с 16 марта. Россия была одним из основных плательщиков в бюджет СЕ.