Что будет с крепким алкоголем в России на фоне санкций

В России нет и не будет дефицита виски и коньяка, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Росалкогольрегулирования. В ФАС отметили, что на рынке крепких спиртных напитков высокая конкуренция, которую не ослабит даже уход зарубежных компаний. Импортные виски и коньяк, к которым уже успели привыкнуть россияне, дорожают. По словам экспертов, спрос на них все равно останется. Полностью импортозаместить виски и коньяк можно, но на это потребуется около 10 лет.

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Росалкогольрегулирование не наблюдает дефицита виски и коньяка в России, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ведомства.

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«Говорить о дефиците виски и коньяка не приходится. Крупнейшие отечественные производители алкогольной продукции давно наладили производство того же виски на своих мощностях. Аналогично — коньяка.



Это напиток, который производится в нашей стране на заводах, имеющих многолетнюю историю и высокий уровень технологических компетенций», — указали в пресс-службе Росалкогольрегулирования.

Дефицита не будет и в дальнейшем, уверены представители ведомства.

«При наличии спроса предприятия отрасли готовы нарастить объемы производства продукции», — пояснили в пресс-службе.

В Федеральной антимонопольной службе уточнили, что на рынке крепких спиртных напитков — высокая конкуренция, которую не ослабит даже уход зарубежных производителей.

«Рынки алкогольной продукции в России, включая алкогольную продукцию с объемным содержанием этилового спирта более 25% (кроме водки), в том числе коньяк и виски, относятся к рынкам с развитой конкуренцией и большим количеством участников. В случае временной приостановки деятельности некоторых зарубежных производителей конкуренция на рынке алкогольной продукции останется высокой», — отметили в пресс-службе ФАС.

После начала спецоперации на Украине приостановили или ограничили свою деятельность в России британская Diageo (виски Johnnie Walker, White Horse, водка Smirnoff, ром Captain Morgan и другие), американская Brown-Forman (виски Jack Daniel's, водка Finlandia), транснациональная Bacardi (ромы Bacardi Superior и Bacardi 151), украинская «Хортиця» (водка «Хортиця»), французская Pernod Ricard (виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, ром Havana Club, джин Beefeater, текила Olmeca, водка Absolut, коньяк Martell).

«Цены уже выросли»

Определенные проблемы у россиян уже появились: магазины на фоне колебаний курса повысили цены на крепкий импортный алкоголь. Как выяснила «Газета.Ru», это сделали несколько крупных ритейлеров. Так, на 30% подорожал французский коньяк Brisson в сети «Азбука вкуса». Почти вдвое повысились цены на американский бурбон Jim Beam и Jack Daniels в «Красном и Белом» и «Ароматном мире».

«Повышение связано с ростом курса валют, ограничением поставок, увеличением стоимости логистики и затрат на комплектующие», — объяснили «Газете.Ru» в пресс-службе «Азбуки вкуса».

Представители сети уточнили, что следят за изменением цен и будут принимать решение, исходя из ситуации на рынке.

В пресс-службе сети «Красное и Белое» отказались от комментариев. В торговых сетях «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Ароматный мир» не ответили на запрос «Газеты.Ru» о ценовой политике в отношении крепкого алкоголя.

В то же время крупный российский дистрибутор алкоголя Simple планирует в среднем снизить стоимость продукции на 10–15% с 1 апреля. Компания объяснила это укреплением рубля. 2 марта дистрибутор сообщал о повышении цен в среднем на 15%. Таким образом, стоимость продукции в сети почти полностью откатилась.

«Ожидать замедления темпов роста цен и их нормализации можно после получения окончательной определенности в экономике в целом и на рынке алкогольной продукции в частности. Сейчас в ценах помимо реальных факторов, которые напрямую увеличивают себестоимость продукции, заложена еще и неопределенность. Ситуация в экономике меняется слишком стремительно, чтобы детально просчитать будущие издержки и заложить их адекватно в цены. Поставщики и производители перестраховываются, чтобы не работать себе в убыток. Скорее всего, основной ценовой скачок уже был пройден», — уточнила ведущий аналитик по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Елизавета Уткина.

Иностранный алкоголь — предмет престижа

По словам Уткиной, в первом квартале 2022 года потребители закупались впрок, боясь дефицита импортной продукции.

«Иногда, даже не обращая внимания на цены. В целом спрос на крепкий алкоголь как на категорию – это вопрос потребительских предпочтений, и миграция покупателей из ценовых сегментов маловероятна. Объем потребления в натуральном выражении может снижаться, но будет компенсироваться ростом цен. Скорее всего замещение ушедших брендов будет происходить другими категориями алкогольной продукции, но примерно в том же сегменте. И у нас есть бренды, производящие премиальный алкоголь», — уточнила Уткина.

Эту точку зрения поддержали в «Азбуке вкуса».

«Есть приверженцы бренда, которым сложно переключиться на другой продукт. Но в связи с ограничением поставок мы предполагаем, что часть клиентов будут пробовать новое и находить приемлемые аналоги», — уточнили в пресс-службе торговой сети.

Старший преподаватель высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Александр Лебедев отметил, что иностранный алкоголь — виски, коньяк — является предметом престижа, предметом показного потребления.

«В условиях повышения цен сигнальная функция иностранного алкоголя как атрибута престижной жизни только усилится. Товары станут менее доступными, общий объем продаж снизится. Но желание потребителей приобрести топовый алкоголь только увеличится», — отметил Лебедев.

Армению и Грузию никто не отменял

Председатель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин уверен, что отечественные производители справятся с импортозамещением виски и коньяка.

«Коньяк производится в России с 18 века. Армению и Грузию никто не отменяет. Напитки из этих стран будут доступны в России. Кроме того, зарубежные компании не хотят терять российский рынок: страна большая, люди употребляют алкоголь. Иностранцы долго бились за то, чтобы выйти в Россию. Они найдут способ поставлять виски и коньяк в Россию – например, через Казахстан», — уточнил Шапкин.

Директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз считает, что возможен временный дефицит отдельных марок из некоторых стран. По словам Дробиза, потребуется немалое время для полного импортозамещения виски и коньяка в России.

«У нас 65% объема виски — импорт, который завозят в бутылках. 33% виски производят в России из импортных дистиллятов. 2% виски производят из российских дистиллятов. Российские производители уже строят заводы для производства виски, на это надо еще минимум четыре-пять лет. Построить завод, произвести дистиллят и выдержать его в бочке минимум три года... Так что ближайшие четыре года ни о каком серьезном замещении импорта российским виски говорить не приходится. Только из импортных дистиллятов», — уточнил эксперт.

В то же время, по его словам, 70% коньяка произведено в России, 30% — импортный.

«Но из 100% российского коньяка только 20% производится из российского винограда. Мы тотально зависимы от ввоза. Нам надо минимум десять лет для коньячной отрасли для полного замещения российским коньячным виноградом импортного», — уточнил Дробиз.