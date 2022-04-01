В Австрии заявили о невозможности отказаться от российского газа

Отказ от российского газа не представляется возможным, ведь иначе стране придется жить с огромными последствиями такого шага. Об этом в интервью газете Presse заявил глава австрийской компании OMV Альфред Штерн, комментируя призывы к эмбарго на газ из России.

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«Нет, отказаться от российского газа невозможно, если мы не готовы смириться с огромными последствиями. Некоторые страны могли бы это сделать, но в Австрии это невозможно в этом году. Мы находимся в сложном положении, мы не можем просто выйти из российского газа», - подчеркнул он.

У Австрии нет выхода к морю, соответственно, отсутствует доступ к сжиженному газу, отметил Штерн. По его словам, любая диверсификация будет означать увеличение инвестиций в дорогостоящую инфраструктуру для получения доступа к более дорогому газу.

«Выход из российского газа имеет свою цену. Нам должно быть это ясно», - указал Штерн

Также он прокомментировал требование России с 1 апреля платить за газ в рублях. Штерн отметил, что у компании контракт не с правительством, а с «Газпромом».

«Ждем информацию от «Газпрома». На данный момент наш контракт в евро. Нет оснований платить иначе», - подытожил Штерн.