Путин перевел расчеты за иностранные самолеты в рубли

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента Российской Федерации от 01.04.2022 № 179 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами», - указано на портале.

Ранее Союз экспортеров зерна, который включает ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», Cargill, Viterra и других участников, обратился к Банку России с просьбой проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам.