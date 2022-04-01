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40 минут назад

Путин перевел расчеты за иностранные самолеты в рубли

Лера Букина

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские компании смогут заплатить за лизинг и покупку самолетов иностранцам из недружественных стран в рублях на счета, открытые в банках РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Указ президента Российской Федерации от 01.04.2022 № 179 «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами», - указано на портале.

Ранее Союз экспортеров зерна, который включает ТД «Риф», «Астон», «Деметра Трейдинг», Cargill, Viterra и других участников, обратился к Банку России с просьбой проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам.

В России предложили национализировать самолеты Boeing и Airbus

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее выступил с предложением расширить список экспортных товаров, за которые оплату можно брать в рублях. Он счел необходимым продавать за рубли удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и прочее.

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