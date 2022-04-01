В России вырос спрос на вклады в рублях со стороны иностранцев

Совкомбанк и Промсвязьбанк сообщили о росте спроса на открытие вкладов со стороны иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные кредитных организаций.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Напомним, что вышеуказанные российские банки входят в первую десятку по активам.

Повышенный спрос иностранных вкладчиков зафиксировали и в ПСБ, однако доля их вкладов в банке не столь велика и в общем объеме привлеченных средств физлиц не превышала одного процента.

«При этом в марте объем привлеченных средств иностранных граждан увеличился почти в пять раз. Этому способствует динамика ключевой ставки ЦБ и, как следствие, рост доходности сберегательных продуктов», — заявила руководитель по развитию накопительных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

Менее крупные игроки не наблюдали такой активности.

«Мы не увидели различия в поведении иностранных граждан. С учетом роста ставок спрос со стороны всех клиентов, конечно, повысился», — подчеркнули в пресс-службе Росбанка.

Среди кредитных организаций, которые сообщили об отсутствии роста спроса на открытие вкладов со стороны иностранных граждан, - «Зенит», Экспобанк и «Почта банк». Последний отметил, что доля вкладов нерезидентов не превышает одного процента.