Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 83.41EUR 92.49
Войти в почту
1 час назад

В России зафиксирован рост спроса на вклады в рублях со стороны иностранцев

Лера Букина

Совкомбанк и Промсвязьбанк сообщили о росте спроса на открытие вкладов со стороны иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные кредитных организаций.

В России вырос спрос на вклады в рублях со стороны иностранцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что вышеуказанные российские банки входят в первую десятку по активам.

Повышенный спрос иностранных вкладчиков зафиксировали и в ПСБ, однако доля их вкладов в банке не столь велика и в общем объеме привлеченных средств физлиц не превышала одного процента.

«При этом в марте объем привлеченных средств иностранных граждан увеличился почти в пять раз. Этому способствует динамика ключевой ставки ЦБ и, как следствие, рост доходности сберегательных продуктов», — заявила руководитель по развитию накопительных продуктов ПСБ Лидия Хальфиева.

Менее крупные игроки не наблюдали такой активности.

«Мы не увидели различия в поведении иностранных граждан. С учетом роста ставок спрос со стороны всех клиентов, конечно, повысился», — подчеркнули в пресс-службе Росбанка.

Среди кредитных организаций, которые сообщили об отсутствии роста спроса на открытие вкладов со стороны иностранных граждан, - «Зенит», Экспобанк и «Почта банк». Последний отметил, что доля вкладов нерезидентов не превышает одного процента.

Ранее основатель юридической консалтинговой компании Sinoruss Сурана Раднаева заявила, что интерес граждан Китая к открытию рублевых счетов в российских банках стал увеличиваться. По ее мнению, в целом интерес связан с повышением ключевой ставки ЦБ до рекордных 20 процентов и оптимистичными прогнозами по укреплению рубля.

Экономика,Почта Банк,Экспобанк,Росбанк,Совкомбанк,Промсвязьбанк,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители