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46 минут назад

Сельское хозяйство Украины оказалось на грани коллапса

Lenta.ru

Украина может потерять около 41 процента посевных площадей озимых культур и 39 процентов — яровых, пишет РИА Новости со ссылкой на аналитическую статью «Военные балансы продовольствия на Украине» на профильном портале «АПК-Информ». Таким образом, после начала спецоперации сельскохозяйственная отрасль страны оказалась на грани коллапса.

Сельское хозяйство Украины оказалось на грани коллапса
Фото: ReutersReuters

«В целом, по нашим оценкам, в 2022 году посевная площадь под яровыми культурами может составить всего 4,7 миллиона гектаров, что на 39 процентов уступает показателю прошлого года (7,7 миллиона гектаров)», — цитирует издание украинскую статью.

При сборе урожая озимых зерновых культур потери оценивают в 3,1 миллиона гектаров.

Прежде всего кризис затронет Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Николаевскую, Харьковскую, Сумскую, Черниговскую и Киевскую области. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что, по «осторожным прогнозам» украинского правительства, страна останется без 20 процентов посевных площадей яровых культур.

Битва за Украину грозит голодом невиданного масштаба

При этом Украина является одним из крупнейших экспортеров сельхозпродукции в мире — в 2021 году экспорт зерновых культур оценили в 12 миллиардов долларов. До начала военной спецоперации на Россию и Украину приходилось более трети мирового объема экспорта зерновых, также страны лидировали по поставкам подсолнечного масла.

По прогнозам экспертов, уход с рынка продовольствия этих двух стран может обернуться продовольственным дефицитом по всему миру. Страны уже начали искать новых поставщиков. В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) заявили, что для ряда стран существует угроза «катастрофического голода» из-за кризиса на Украине. В первую очередь риски касаются Афганистана, Сирии, Йемена, а также для ряда стран Сахеля и Африканского Рога.

Экономика,Денис Шмыгаль,Правительство Украины,ООН,
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