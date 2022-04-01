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47 минут назад

Минпромторг сообщил о решении вопроса с дефицитом бумаги в России

ТАСС

Цены на офисную бумагу в РФ возвращаются к уровням января - февраля, ее дефицита в стране не будет. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия-24".

Минпромторг сообщил о решении вопроса с дефицитом бумаги
Фото: ТАССТАСС

По его словам, российские производители нашли поставщиков необходимых ингредиентов и будут выпускать новый сорт бумаги, "не ярко белого цвета".

"Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января - февраля месяца, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что [Светлогорский целлюлозно-бумажный] комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации", - сказал он.

Замминистра отметил, что комбинат нашел поставщиков в Индии и Китае, также ему были предложены российские ингредиенты.

"Это новый сорт бумаги, и она будет немножко другого цвета, не ярко-белая. Но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора, то есть она еще будет экобумага", - пояснил он.

Экономика,Виктор Евтухов,Минпромторг,
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