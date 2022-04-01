Минпромторг сообщил о решении вопроса с дефицитом бумаги

"Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января - февраля месяца, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что [Светлогорский целлюлозно-бумажный] комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации", - сказал он.