Минпромторг сообщил о решении вопроса с дефицитом бумаги

Цены на офисную бумагу в РФ возвращаются к уровням января - февраля, ее дефицита в стране не будет. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, российские производители нашли поставщиков необходимых ингредиентов и будут выпускать новый сорт бумаги, "не ярко белого цвета".
"Сейчас ситуация нормализуется. Цены возвращаются к уровням января - февраля месяца, и никакого дефицита в ближайшее время не будет, потому что [Светлогорский целлюлозно-бумажный] комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации", - сказал он.
Замминистра отметил, что комбинат нашел поставщиков в Индии и Китае, также ему были предложены российские ингредиенты.
"Это новый сорт бумаги, и она будет немножко другого цвета, не ярко-белая. Но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора, то есть она еще будет экобумага", - пояснил он.