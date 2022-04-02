Аналитик спрогнозировал динамику цен на российский уголь

Старший эксперт сектора «Энергетические рынки» Института энергетики и финансов (ИЭФ) Александр Титов в беседе с радио Sputnik спрогнозировал динамику цен на российский уголь.

Фото: Пресс-служба Русского угля Пресс-служба Русского угля

Аналитик сообщил, что природный газ европейские чиновники в последнее время называют не иначе как «энергетическим оружием России». Он добавил, что любые заявления о сделках с этим видом топлива, в отличие от угля, имеют политический подтекст.

«Ситуация с санкционным давлением и конфликтом России и Запада повлияла не только на рынок нефти и газа, но и на угольный. Углю отчасти повезло, потому что он не так "политически окрашен", как газ, например», — сказал он.

Титов подчеркнул, что «та ситуация, которая сейчас есть, в моменте повышает стоимость угля». По его словам, российские производители были бы рады больше добывать и продавать, однако не могут, так как поставки угля из РФ затруднены из-за проблем с логистикой.

Эксперт считает, что другие страны могут начать закупать уголь в других местах. При этом он отметил, что лишних мощностей, чтобы обеспечить всех потребителей, нет нигде.

Согласно прогнозу Титова, высокие цены на уголь будут держаться еще около пяти лет. По его словам, в настоящее время действует долгосрочный тренд, что от угля будут отказываться, так как это экологически «грязный» вид топлива.

«Думаю, что через пять лет роста спроса на уголь уже не будет. Всегда есть риск, что цена из-за этого упадет, но в краткосрочной перспективе вряд ли это возможно», — сказал эксперт.