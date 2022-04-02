В США сравнили перспективы доллара и рубля

Преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик сравнил дальнейшие перспективы доллара и рубля. Об этом сообщает RT.

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Эксперт отметил, что из-за политики Соединенных Штатов, вводивших санкции против многих государств, эти страны были вынуждены переходить на другие валюты в международных расчетах. По его словам, введение антироссийских санкций ускорить этот процесс.

«Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», — отметил он.

Ковалик добавил, что рубль, в отличие от доллара, обеспечен золотом, что способно усилить значение российской валюты. Эксперт считает, что роль доллара будет снижаться.

По словам преподавателя, люди все меньше верят в доллар, поскольку у США серьезные долги.

«В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о "полном доверии", рубль будет иметь реальную ценность», — сказал он.

Ранее экономист Михаил Беляев сообщил, что для укрепления российской валюты до 74 рублей за доллар нужно повысить эффективность экономики.