Украина оценила затраты на боевые действия за месяц

Офис главы Украины Владимира Зеленского сообщил, что затраты Киева на ведение боевых действий достигают $10 млрд за месяц. Об этом пишет ТАСС.
«Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с экономическими блоками офиса главы государства и кабинета министров», - говорится в сообщении.
В офисе привели данные министерства финансов о затратах Киева.
«По подсчетам министерства финансов, на месяц боевых действий украинское государство тратит примерно $10 млрд США», - рассказали в ведомстве.
Кроме того, на совещании обсудили состоянии украинской экономики в целом, перспективы ее развития, источники финансирования расходов.
Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил ранее, что его страна надеется получить $400 млрд из замороженных западными государствами российских активов. Полученные деньги планируется направить в так называемый «Фонд восстановления Украины».