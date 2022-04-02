Украина оценила затраты на боевые действия за месяц

Офис главы Украины Владимира Зеленского сообщил, что затраты Киева на ведение боевых действий достигают $10 млрд за месяц. Об этом пишет ТАСС.

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«Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с экономическими блоками офиса главы государства и кабинета министров», - говорится в сообщении.

В офисе привели данные министерства финансов о затратах Киева.

«По подсчетам министерства финансов, на месяц боевых действий украинское государство тратит примерно $10 млрд США», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, на совещании обсудили состоянии украинской экономики в целом, перспективы ее развития, источники финансирования расходов.