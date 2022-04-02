Шольц: трудности мировой экономики усугубятся

Трудности мировой экономики, обусловленные пандемией коронавируса, усугубятся из-за ситуации на Украине. Такое мнение высказал в субботу канцлер Германии Олаф Шольц во время предвыборного мероприятия в Эссене.

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По его словам, спустя пять недель после начала специальной военной операции РФ видны последствия, "к которым эта война уже привела не только на Украине и в России, но и за их пределами".

"Все трудности, которые испытывает сейчас мировая экономика и которые и так были серьезными из-за пандемии коронавируса, ее экономических и социальных последствий, теперь усугубятся из-за этой войны. Я говорю: это разрушение будущего - далеко за пределами России и Украины", - приводит слова Шольца агентство DPA.

"Мы должны побеспокоиться о том, чтобы эта война скорее прекратилась", - продолжал канцлер. Он выразил мнение, что Москва просчиталась, начав операцию.

По мнению Шольца, Запад в создавшейся ситуации действовал быстро и сплоченно, а санкции оказывают воздействие на российскую экономику. "Эти меры эффективны", - утверждал канцлер.