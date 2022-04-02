«Санкции не действуют»: премьер Польши сделал признание

В Варшаве заявили, что санкции Запада не смогли оказать существенного влияния на российскую экономику. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий признал, что укрепление рубля стало «лучшим доказательством этого». В правительстве страны подчеркнули, что предпринятые меры были недостаточными, в частности, РФ так и не отключили от SWIFT. В Вашингтоне, наоборот, считают, что рестрикции работают, а рубль «искусственно накачивает» Банк России.

Фото: ТАСС ТАСС

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции против России не принесли должного результата. «Санкции не действуют. Лучшим доказательством этого является курс рубля», — сказал премьер во время встречи с председателем Европарламента Робертой Метсолой, только что вернувшейся из Киева, где она встречалась с украинским лидером Владимиром Зеленским (цитата по Biznes Wprost).

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Новые ограничения

Моравецкий призвал усилить санкционное давление и выразил удовлетворение тем, что все страны Евросоюза продемонстрировали «беспрецедентное единство». «Если бы кто-нибудь спросил меня до 24 февраля, возможно ли такое, у меня были бы сомнения. Тем временем страны ЕС очень быстро приняли четыре пакета санкций против России. Нужны дополнительные санкции. Нам также необходимо сделать так, чтобы тщательнее соблюдались уже принятые ограничения», — сказал польский премьер.

Политик также обратился к лидерам стран ЕС, которые до сих пор ведут торговлю с Россией, а также тех, где российские олигархи хранят свои активы. «Нет возврата к тому времени, когда можно было торговать с Россией. Мы должны оставаться едиными, мы должны конфисковать российскую собственность. Это источник новых ресурсов», — сказал он.

Газ только за евро

Моравеций назвал «шантажом» требование России платить за российский газ в рублях и подчеркнул, что польская сторона не планирует этого делать. По мнению премьера, Москва таким образом хочет обойти европейские санкции. «Если такой сценарий будет использован в отношении Польши, мы этому шантажу не поддадимся», — подчеркнул он.

«Одновременно я призываю канцлера Германии, канцлера Австрии и других не поддаваться этому шантажу», — добавил Моравецкий.

Отключение от SWIFT

Пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер на пресс-конференции 2 апреля сообщил, что Варшава признает эффективность действий Москвы по стабилизации российского финансового рынка.

«Сейчас рубль, российская валюта, по сути вернулась до уровня до начала агрессии на территории Украины. Это показывает, что предпринимаемые [президентом РФ] Владимиром Путиным действия, касающиеся стабилизации финансового рынка в России, к сожалению, оказываются эффективными», — цитирует Мюллера ТАСС.

Российские контрмеры принесли результат, потому что Евросоюз не реализовал оглашенные ранее европейскими лидерами санкции, отметил пресс-секретарь.

«Например, не закрыл всю систему SWIFT для российских банков», — подчеркнул Мюллер.

«Искусственное накачивание»

Российский рубль уже отыграл значительную часть падения, которое произошло после начала военной спецоперации на Украине. В марте в ходе торгов на бирже стоимость американской валюты поднималась до 120 руб., валюты еврозоны — до 127 руб. Ситуация на биржах начала меняться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли. Владимир Путин потребовал реализовать переход 23 марта.

За прошедшую неделю доллар и евро на торгах Мосбиржи потеряли 12,05 и 12,01 рубля соответственно. Американская валюта опустилась до отметки в 83,95 рубля, валюта еврозоны — до 92 рублей.

В Белом доме уверены, что рубль укрепляется из-за «искусственного накачивания» Центробанком. «Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством России», — ответила директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд на вопрос журналистов о влиянии санкций на экономику РФ и о причинах укрепления российской валюты.

По мнению американской администрации, санкции против России эффективны и уже привели к обрушению российской экономики, а валютный курс не является индикатором реального положения дел в экономике. Бедингфилд уточнила, что сначала рубль «был надежным мерилом состояния российской экономики», но сейчас уже перестал быть таковым.