На Западе сочли провалившимися попытки парализовать экономику РФ

Эксперты журнала Business Insider сочли провалившимися попытки Запада парализовать экономику России и отметили, что Москва продолжает выполнять долговые обязательства, несмотря на санкции.

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Аналитик Хассан Малик отметил, что многие инвесторы сомневались в платежеспособности российской стороны после введения масштабных рестрикций, однако в конце марта платежи по облигациям на сумму 447 миллионов долларов были выполнены.

«Россия сумела выполнить все свои долговые обязательства. Это может быть связано с тем, что дефолт по долговым обязательствам нанесет по ней более серьезный удар, нежели по остальному миру», — указывает издание.

Руководитель отдела кредитных исследований независимой исследовательской компании Bondcritic Варут Промбун добавил, что до ситуации на Украине российские облигации пользовались уважением в мире. Газовый гигант «Газпром» и государственный банк ВТБ, «управлялись профессионально» и приносили высокие доходы, пояснил эксперт.

По его мнению, такие компании вполне способны платить по долгам, однако Россия в случае усиления санкций может начать проводить платежи в рублях или отказаться от обязательств.