Три страны остались без газа из России

Поставки топлива с начала апреля были ограничены в Латвию, Литву и Эстонию. Об этом сообщает издание Jauns.lv, ссылаясь на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Улдиса Барисса.

Он отметил, что республики получают газ по двум каналам — через Клайпедский терминал и Инчукалнское подземное газохранилище.Барисс уточнил, что на сегодня запасов топлива хватит на ближайшие месяцы.

Накануне Литва первой в Евросоюзе полностью отказалась от российского газа. Президент республики Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс принял такое решение после того, как Владимир Путин объявил о переводе расчётов за поставки газа в недружественные страны в рубли. 23 марта президент России заявил, что Москва не будет принимать оплату за топливо в скомпрометировавших себя валютах, включая доллар и евро.