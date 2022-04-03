Три страны остались без газа из России

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44 минуты назад

Страны Балтии перестали получать газ из России

Говорит Москва

Поставки топлива с начала апреля были ограничены в Латвию, Литву и Эстонию. Об этом сообщает издание Jauns.lv, ссылаясь на главу оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Улдиса Барисса.

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Фото: ReutersReuters

Он отметил, что республики получают газ по двум каналам — через Клайпедский терминал и Инчукалнское подземное газохранилище.Барисс уточнил, что на сегодня запасов топлива хватит на ближайшие месяцы.

Накануне Литва первой в Евросоюзе полностью отказалась от российского газа. Президент республики Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс принял такое решение после того, как Владимир Путин объявил о переводе расчётов за поставки газа в недружественные страны в рубли. 23 марта президент России заявил, что Москва не будет принимать оплату за топливо в скомпрометировавших себя валютах, включая доллар и евро.

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Экономика,Владимир Путин,ЕС,
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