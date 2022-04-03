В Финансовом университете при правительстве РФ назвали мощное оружие против Запада, неожиданно оказавшееся у России. Об этом сообщает издание «Царьград».

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«России совершенно неожиданно в руки попало очень мощное оружие, которое позволяет давить не только на недружественные страны, но и влиять очень сильно на продовольственную безопасность по всему миру», - сказал Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России.

Экономист уверен, что подобным оружием, способным диктовать условия Европе и США, может стать пшеница.

«И грех этим оружием не воспользоваться», - сказал Зубец.

По его словам, страны Запада сами себе навредили, принимая антироссийские санкции, которые предполагают отказ поставок продукции из России.

При этом есть дружественные России страны, которые готовы покупать наши товары. В первую очередь это Китай, Индия, Египет и Турция.

Поставки продовольствия в эти страны, «которые в трудную минуту нас поддержали», могут стать хорошим бонусом. Он даст понять, что «поддержка России - это не дорога с односторонним движением», заключил эксперт.