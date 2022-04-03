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35 минут назад

Запрет импорта российской нефти застопорился в Конгрессе США

Деловая газета "Взгляд"

Рассмотрение антироссийских законопроектов, включая запрет импорта российской нефти, застопорилось в Конгрессе США, сообщают СМИ.

Запрет импорта российской нефти застопорился в Конгрессе США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также речь идет об отмене торговых преференций для России и Белоруссии, средствах для преследования российских чиновников и бизнесменов, замораживании российских резервов, разрешении использовать конфискованные российские активы для оказания помощи Украине, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Washington Post пишет о «бесчисленном множестве причин бездействия законодателей» и «повседневных проблемах», к числе которых относит, например, «столкновение личных интересов, партийную политику и правила Сената, которые могут усложнить даже простые вопросы». Кроме того, ситуация объясняется «долгосрочным ослаблением некогда активной роли Конгресса в сферах внешней политики и национальной безопасности», политической поляризацией.

Как пишет издание, демократы не хотят мешать президенту США Джо Байдену на международном уровне, а республиканцы пытаются его переиграть. Washington Post не исключает, что на следующей неделе по некоторым из антироссийских законопроектов все же может пройти голосование.

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Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, в истории «еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире». Однако, по его словам, «нет худа без добра» – санкции «заставляют нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше». США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.

Экономика,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Конгресс США,
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