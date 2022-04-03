Запрет импорта российской нефти застопорился в Конгрессе США

Рассмотрение антироссийских законопроектов, включая запрет импорта российской нефти, застопорилось в Конгрессе США, сообщают СМИ.

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Также речь идет об отмене торговых преференций для России и Белоруссии, средствах для преследования российских чиновников и бизнесменов, замораживании российских резервов, разрешении использовать конфискованные российские активы для оказания помощи Украине, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.

Washington Post пишет о «бесчисленном множестве причин бездействия законодателей» и «повседневных проблемах», к числе которых относит, например, «столкновение личных интересов, партийную политику и правила Сената, которые могут усложнить даже простые вопросы». Кроме того, ситуация объясняется «долгосрочным ослаблением некогда активной роли Конгресса в сферах внешней политики и национальной безопасности», политической поляризацией.

Как пишет издание, демократы не хотят мешать президенту США Джо Байдену на международном уровне, а республиканцы пытаются его переиграть. Washington Post не исключает, что на следующей неделе по некоторым из антироссийских законопроектов все же может пройти голосование.