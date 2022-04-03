Раскрыты миллиардные потери Турции без российских туристов

Турция потеряет $3 млрд и почти 500 отелей из-за дефицита российских туристов

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Президент турецкой Ассоциации турагентств Фируз Баглыкая заявил, что Турции не следует ожидать рекордное количество российских туристов в 2022 году. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные Telegram-канала «Акценты».

Представители туристической индустрии Турции рассчитывали на то, что страну посетят порядка 8 млн туристов из России. Но, как отмечает Баглыкая, количество бронирований с высокой долей вероятности будет вдвое меньше.

Это отчетливо видно по количеству бронирований на майские праздники. Оно в несколько раз меньше, чем в 2021 году.

Отмечается, что потери турецкой экономики могут составить около $3 млрд. Это нанесет значительный удар по туристической отрасли, которая с 2020 года находится в системном кризисе. Почти 500 отелей могут закрыться, так как окажутся не в состоянии выплатить взятые ранее кредиты.

Деньги, потерянные Турцией, останутся в РФ. Большая часть россиян планирует отдыхать на курортах своей страны, в частности, в Крыму и Краснодарском крае.