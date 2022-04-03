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56 минут назад

Песков заявил об эрозии доверия к доллару и евро

Илья Родин

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что уровень доверия к доллару и евро постепенно падает, часть стран начала разработку взаиморасчетов в национальных валютах. Об этом пишет ТАСС.

Песков заявил об эрозии доверия к доллару и евро
Фото: ТАССТАСС

«Мы видим такое безумство санкционных увлечений - самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию», - рассказал Дмитрий Песков.

Он напомнил, что западные страны после начала специальной операции арестовали российские валютные резервы.

«И до этого был процесс, и это все ускоряет процесс, наверное, эрозии мировой резервной валюты. И это эрозия доверия к доллару и к евро, которые всегда были таким позвоночником для всех расчетов международных. Все больше и больше стран, испытывая сомнения в надежности доллара и евро, склоняются к тому, чтобы разрабатывать варианты и прорабатывать варианты взаиморасчетов национальных валют», - подчеркнул Песков.

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Он полагает, что «этот процесс уже не остановить, он пойдет по нарастающей», поэтому постепенно удастся прийти «к какой-то новой системе, отличной от Бреттон-Вудской системы».

Дмитрий Песков ранее сообщил о том, что в дальнейшем все же удастся наладить отношения между Россией и Европейским союзом. По его мнению, выход можно найти из любой ситуации, даже такой сложной.

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