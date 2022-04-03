Кремль объяснил решение о переходе на оплату газа в рублях

Российские власти перевели расчеты за газ с недружественными странами в рубли, чтобы обезопасить торговлю. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1».
Во время беседы с Песковым журналист предположил, что это решение принималось не для того, «чтобы щелкнуть кому-то по носу», а чтобы у России не отобрали доллары и евро, полученные за газ.
Песков с этим согласился.
«Что произошло? Мы видим такое безумство санкционных увлечений — самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию. И помимо этого, как вы знаете, были арестованы наши валютные резервы, которые находились в других странах», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).
По его словам, сложившаяся ситуация ускоряет эрозию доллара и евро, все больше стран испытывают сомнения в их надежности.
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