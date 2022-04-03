Кремль объяснил решение о переходе на оплату газа в рублях

«Что произошло? Мы видим такое безумство санкционных увлечений — самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию. И помимо этого, как вы знаете, были арестованы наши валютные резервы, которые находились в других странах», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).