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1 час назад

Кремль объяснил решение о переходе на оплату газа в рублях

Майк Габриелян

Российские власти перевели расчеты за газ с недружественными странами в рубли, чтобы обезопасить торговлю. Об этом представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в эфире телеканала «Россия 1».

Кремль объяснил решение о переходе на оплату газа в рублях
Фото: ReutersReuters

Во время беседы с Песковым журналист предположил, что это решение принималось не для того, «чтобы щелкнуть кому-то по носу», а чтобы у России не отобрали доллары и евро, полученные за газ.

Песков с этим согласился.

«Что произошло? Мы видим такое безумство санкционных увлечений — самая большая в истории санкционная нагрузка сейчас приходится именно на Российскую Федерацию. И помимо этого, как вы знаете, были арестованы наши валютные резервы, которые находились в других странах», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

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По его словам, сложившаяся ситуация ускоряет эрозию доллара и евро, все больше стран испытывают сомнения в их надежности.

Ранее в Испании рассказали о «хитроумной мере» России против гегемонии доллара. https://finance.rambler.ru/markets/48413695/

Экономика,Дмитрий Песков,Конгресс США,
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