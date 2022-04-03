Чехия заявила о запасах газа максимум на 34 дня

Министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил в эфире телеканала CNN Prima NEWS, что в республике заканчивается газ. Запасов хватит максимум на 34 дня. Об этом пишет ТАСС.

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«Сейчас запасы где-то на уровне 480 млн куб. м газа, чего хватило бы, в зависимости от погоды, на 26-32 дня, <…> а возможно, 34 [дня]», - уточнил Мартин Купка.

Он рассказал, что в мае планирует вместе с другими высокопоставленными чиновниками посетить с рабочим визитом столицу Катара Доху.

Отмечается, что это будет не первый визит чехов в Катар. Ранее Доху посетил глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж. Он передал личное приглашение главы республики Милоша Земана эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани посетить с визитом Прагу.

«Готовится визит в Катар для установления торговых отношений», - пояснил Купка.

Чешские эксперты, сообщает ТАСС, чрезвычайно обеспокоены тем, что в Чехию могут прекратиться поставки российского газа, поступающего в страну транзитом через Германию, преимущественно по газопроводу «Северный поток - 1».

По их мнению, стране в срочном порядке необходимо развивать национальную атомную энергетику.