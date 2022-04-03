Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
1 час назад

Чехия заявила о запасах газа максимум на 34 дня

Илья Родин

Министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил в эфире телеканала CNN Prima NEWS, что в республике заканчивается газ. Запасов хватит максимум на 34 дня. Об этом пишет ТАСС.

Чехия заявила о запасах газа максимум на 34 дня
Фото: ReutersReuters

«Сейчас запасы где-то на уровне 480 млн куб. м газа, чего хватило бы, в зависимости от погоды, на 26-32 дня, <…> а возможно, 34 [дня]», - уточнил Мартин Купка.

Он рассказал, что в мае планирует вместе с другими высокопоставленными чиновниками посетить с рабочим визитом столицу Катара Доху.

Отмечается, что это будет не первый визит чехов в Катар. Ранее Доху посетил глава администрации президента Чехии Вратислав Минарж. Он передал личное приглашение главы республики Милоша Земана эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани посетить с визитом Прагу.

«Готовится визит в Катар для установления торговых отношений», - пояснил Купка.

Чешские эксперты, сообщает ТАСС, чрезвычайно обеспокоены тем, что в Чехию могут прекратиться поставки российского газа, поступающего в страну транзитом через Германию, преимущественно по газопроводу «Северный поток - 1».

По их мнению, стране в срочном порядке необходимо развивать национальную атомную энергетику.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сообщил ранее, что его страна первой в Европейском союзе смогла полностью отказаться от российского газа. Этого удалось добиться благодаря строительству СПГ-терминала в Клайпедском порту.

Экономика,Милош Земан,ЕС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители