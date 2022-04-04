В Госдуме предложили перевести сделки по экспорту в рубли

Зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, кандидат экономических наук Олег Савченко предложил перевести внешнюю торговлю России в рубли. Его слова передает URA.RU.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Сергей Мальгавко/ТАСС

Депутат считает, что этот шаг поможет дальнейшему развитию экономики страны. «Основные экспортируемые товары, которые являются доминантой в мировой экономике, я считаю, должны торговаться в рублях. Это даже не я считаю, это сейчас закон выживаемости, потом закон жизни, а потом закон развития», — отметил он. Савченко назвал меру вынужденной, но подчеркнул, что она «объективно нужная».

Он также заявил, что на рубли могут быть переведены сначала сделки по продовольственным товарам, а именно зерновым.

«Дальше у нас идет металл. Следующим этапом идет вооружение. Это абсолютно нормально. После этого можем выстраивать взаимоотношения в более конкурентноспособных товарах. Учитывая, что рубль уже будет полноценно участвовать в мировом финансовом обороте, соответственно, это уже будет безболезненно, если будут выстраиваться какие-то механизмы», — добавил он.

Савченко заключил, что торговля в долларах приводит к тому, что в экономических отношениях между Россией и другими странами появляется США как посредник: «Зачем? Мы можем спокойно выстраивать отношения с Саудовской Аравией, с Египтом, с Китаем, с Индией и у нас состоится формирование рыночной цены».