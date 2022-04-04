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57 минут назад

Отказ от антироссийских санкций поможет избежать голода в Европе

Российская Газета

Иранское издание Farda спрогнозировало наступление в Европе голода, если страны Евросоюза не откажутся от антироссийских санкций.

В статье этого издания, как пишет РИА Новости, приводится прогноз бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска. Он считает, что отказ от российского зерна повысит стоимость хлеба в 4 раза. К концу нынешнего года стоимость самой дешевой полукилограммовой буханки хлеба достигнет в Польше 2,4 евро (это около 220 рублей). Аналогичная ситуация будет и в других странах Европы. Например, в Германии хлеб вообще может стоить 10 евро (более 900 рублей за буханку).

Подорожание топлива - еще одна серьезная опасность. После отказа Евросоюза покупать российский газ за рубли резко подорожали энергия и автомобильное топливо. В свою очередь, это отразится на стоимости товаров, в том числе, продовольствия. Отмечается, что на Россию и Украину приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% кукурузы. Сокращение поставок из двух стран приведет к высоким ценам на продукты во всем мире.

В статье Farda, в частности, подчеркивается, что из-за всех вышеупомянутых проблем европейским политикам и правительствам уже в самое ближайшее время, весьма вероятно, придется "поступаться принципами". Прогнозируется смягчение или отмена санкций против России.

Экономика,Видео,ЕС,
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