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3 часа назад

Экономист назвала самые востребованные профессии в России

Мослента

Доктор политических наук, профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Екатерина Самраилова в интервью Общественной службе новостей рассказала о самых востребованных профессиях в России.

Названы самые востребованные профессии в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт отметила, что для решения проблемы с безработицей, нужно обретать те виды профессиональной деятельности, которые сейчас на рынке труда востребованы.

Самраилова сообщила, что больше всего в стране не хватает людей рабочих специальностей.

«Газосварщики — вот кого не достает нам! Хороший слесарь-инструментальщик. Хороший электрик. Это то, что на повестке дня. Я посмотрела в статистике, что есть недостаток именно этих специалистов, рынок труда их очень хочет увидеть», — объяснила экономист.

Ранее возможность того, что отъезжающих из страны трудовых мигрантов быстро заменят работники из регионов России, допустил эксперт по трудовой миграции Асилбек Эгембердиев.

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