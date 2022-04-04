Названы самые востребованные профессии в России

Доктор политических наук, профессор кафедры экономики труда и управления человеческими ресурсами Екатерина Самраилова в интервью Общественной службе новостей рассказала о самых востребованных профессиях в России.
Эксперт отметила, что для решения проблемы с безработицей, нужно обретать те виды профессиональной деятельности, которые сейчас на рынке труда востребованы.
Самраилова сообщила, что больше всего в стране не хватает людей рабочих специальностей.
«Газосварщики — вот кого не достает нам! Хороший слесарь-инструментальщик. Хороший электрик. Это то, что на повестке дня. Я посмотрела в статистике, что есть недостаток именно этих специалистов, рынок труда их очень хочет увидеть», — объяснила экономист.
Ранее возможность того, что отъезжающих из страны трудовых мигрантов быстро заменят работники из регионов России, допустил эксперт по трудовой миграции Асилбек Эгембердиев.