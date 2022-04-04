Названы самые востребованные профессии в России

«Газосварщики — вот кого не достает нам! Хороший слесарь-инструментальщик. Хороший электрик. Это то, что на повестке дня. Я посмотрела в статистике, что есть недостаток именно этих специалистов, рынок труда их очень хочет увидеть», — объяснила экономист.