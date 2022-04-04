Эксперт рассказал о снижающих курс рубля факторах

Главный аналитик ПСБ Егор Жильников рассказал о снижающих курс рубля факторах. Его слова передает агентство «Прайм».

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Причиной укрепления рубля эксперт назвал снижение спроса на валюту из-за сокращения импорта на фоне санкций. При этом экспорт продолжает оставаться на высоком уровне, как и продажа экспортерами валютной выручки, напомнил он и подчеркнул, что Банк России принял меры для стимулирования импорта.

«Так, регулятор уже рекомендовал банкам установить курсы валют для компаний-импортеров, максимальное отклонение которых не должно превышать два рубля от биржевого», — пояснил Жильников.

Он заявил, что укрепление рубля может быть замедленым.