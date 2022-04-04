Bloomberg: Россию ждет рекордная прибыль

«Несмотря на удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 миллиардов долларов», - пишет издание.