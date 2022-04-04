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1 час назад

Россию ждет рекордная прибыль – Bloomberg

Свободная пресса

По мнению агентства Bloomberg, РФ ожидает небывалая прибыль в условиях санкционных ограничений. Это произойдет, если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт.

Bloomberg: Россию ждет рекордная прибыль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 миллиард долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 миллиардов долларов», - пишет издание.

Также в материале сказано, что действующие санкции не смогли остановить приток в Россию «твердой валюты». Это видно из отчета группы IIF.

Ранее руководитель президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал возможный отказ Запада платить за российский газ рублями.

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