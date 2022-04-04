Глава Deutsche Bank заявил о рисках при отказе от нефти и газа из РФ

Экономика Германии рискует столкнуться с рецессией в случае полного отказа от импорта нефти и газа из России, заявил глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг.
Об этом пишет Der Spiegel.
«Если это произойдёт, существует высокая вероятность того, что экономика Германии и, вероятно, экономика Европы впадёт в рецессию с долгосрочными последствиями», — сказал он.
Министр экономики, вице-канцлер Германии Роберт Хабек отметил, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может поставить крест на процветании ФРГ.