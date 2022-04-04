Раскрыта доля рубля в торговле стран ЕАЭС

Доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превысила две трети, и есть шансы на ее увеличение. Об этом заявил в интервью РИА Новости министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев.

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«Если говорить о взаимной торговле, то во внутренних взаимных расчетах стран ЕАЭС достигнуты серьезные успехи: в период с 2013 по 2020 годы платежи в национальных валютах увеличились с 63% до 74%. Россия использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией», – подчеркнул собеседник.

Министр также указал на то, что вне России уровень операций с российской валютой намного ниже. Лидер по использованию этой валюты – Белоруссия, которая использует рубль почти в трети платежей.

На дальнейшее увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах стран ЕАЭС будут влиять углубление их торгово-экономических отношений, структура торговли и уровень ее диверсификации, указал Глазьев.

«Кроме того, курс на дедолларизацию стран ЕАЭС будет зависеть от способности стран снизить уровень внешних рисков и от реализации комплекса поддерживающих мер, таких как: интеграция национальных платежных систем, хеджирование валютных рисков; обеспечение биржевой ликвидности по прямым валютным парам», — отметил он.