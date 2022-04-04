Макрон допустил эмбарго на поставки нефти и угля из РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета антироссийских санкций из-за ситуации в украинском городе Буча, где обнаружены тела местных жителей. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Inter
«Я думаю, что то, что произошло в (украинской) Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень четкие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами. Мы примем индивидуальные дополнительные меры», - цитируют Макрона РИА Новости.
Он подчеркнул, что санкции могут коснуться эмбарго на поставки нефти и угля. По его словам, обсуждение новых ограничений против РФ на европейском уровне должно произойти в ближайшие дни.
Напомним, Минобороны РФ опровергло причастность к событиям в украинском городе Буча. Опубликованные киевское стороной фотографии и видео с телами местных жителей ведомство назвало «очередной провокацией». Там заметили, что российские военные покинули город еще 30 марта, а кадры обнародовали лишь на четвертый день.