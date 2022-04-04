Макрон допустил эмбарго на поставки нефти и угля из РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета антироссийских санкций из-за ситуации в украинском городе Буча, где обнаружены тела местных жителей. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Inter

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«Я думаю, что то, что произошло в (украинской) Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень четкие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами. Мы примем индивидуальные дополнительные меры», - цитируют Макрона РИА Новости.

Он подчеркнул, что санкции могут коснуться эмбарго на поставки нефти и угля. По его словам, обсуждение новых ограничений против РФ на европейском уровне должно произойти в ближайшие дни.