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1 час назад

Макрон допустил эмбарго на поставки нефти и угля из РФ после ситуации в Буче

Елена Прошина

Президент Франции Эммануэль Макрон допустил введение нового пакета антироссийских санкций из-за ситуации в украинском городе Буча, где обнаружены тела местных жителей. Об этом он сообщил в эфире радиостанции France Inter

Макрон допустил эмбарго на поставки нефти и угля из РФ
Фото: ReutersReuters

«Я думаю, что то, что произошло в (украинской) Буче, обязывает нас ввести новый пакет санкций и очень четкие меры. Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами. Мы примем индивидуальные дополнительные меры», - цитируют Макрона РИА Новости.

Он подчеркнул, что санкции могут коснуться эмбарго на поставки нефти и угля. По его словам, обсуждение новых ограничений против РФ на европейском уровне должно произойти в ближайшие дни.

Напомним, Минобороны РФ опровергло причастность к событиям в украинском городе Буча. Опубликованные киевское стороной фотографии и видео с телами местных жителей ведомство назвало «очередной провокацией». Там заметили, что российские военные покинули город еще 30 марта, а кадры обнародовали лишь на четвертый день.

Экономика,Эммануэль Макрон,Минобороны России,
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