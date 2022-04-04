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1 час назад

Россия и Бангладеш нашли способ обойти санкции

Лера Букина

Россия и Бангладеш могут полностью отойти от использования доллара во взаимных расчетах. Страны хотят перейти на бартер и расчеты в национальных валютах (рубль и бангладешская така), сообщает издание «Акценты».

Предположительно, расчеты будут идти через китайские банки, в которых имеются корреспондентские счета Бангладеш и РФ.

«Все это позволит обойти санкции, например, отключение российских банков от системы SWIFT», - подчеркивает издание.

Посольство Бангладеш в РФ уже разработало «дорожную карту», теперь его должен согласовать бангладешский Минторг.

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Бангладеш является крупным торговым партнером России. Товарооборот двух стран в прошлом году достиг около 3 млрд долларов. 1,2 млрд долларов — это поставки одежды в Россию. Российская сторона продает в Бангладеш, в частности, разное оборудование, металлы, удобрения, а также пшеницу. Также Россия достраивает в Бангладеш АЭС «Руппур» за 12,6 млрд долларов, а в перспективе готовы продавать СПГ.

Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил, что доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) превысила две трети, и есть шансы на ее увеличение.

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