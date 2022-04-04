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58 минут назад

Новая Зеландия объявила о санкциях против российских бизнесменов

RT на русскомиещё 1

Глава МИД Новой Зеландии Наная Махута объявила о ведении санкций против 36 российских бизнесменов.

Новая Зеландия ввела санкции против российских бизнесменов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Правительство утвердило санкции ещё в отношении 36 человек, которые являются российскими олигархами или их близкими родственниками», — следует из заявления главы внешнеполитического ведомства Новой Зеландии.

Отмечается, что в перечень вошли «одни из богатейших бизнесменов» России, а также председатели и директора некоторых крупнейших российских компаний.

«Они не смогут поехать в Аотеароа — Новую Зеландию, распоряжаться здесь активами, использовать наши финансовые системы, чтобы избегать санкций, введённых другими странами», — пояснила Махмута.

7 марта Новая Зеландия объявила о введении санкций против около сотни россиян.

В список попали в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИД Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу.

Экономика,Михаил Мишустин,Сергей Шойгу,Сергей Лавров,Владимир Путин,
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